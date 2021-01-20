В Бурятии сотрудник Гостехнадзора за взятки выдавал удостоверения тракториста

Следствию удалось доказать четыре эпизода преступной деятельности чиновника





Гусиноозерский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего специалиста Гостехнадзора республики в Селенгинском районе. Он обвинялся в четырех эпизодах получения взяток и злоупотреблении должностными полномочиями.

«Являясь должностным лицом, с декабря 2017 года по март 2018 года мужчина незаконно выдал удостоверения тракториста-машиниста без прохождения обучения и сдачи экзаменов троим жителям Бичурского района и жителю Улан-Удэ. За совершение преступных действий он получил через посредника взятку в размере 14,5 тыс. рублей с каждого», рассказали в прокуратуре Бурятии.Посредник освобожден от уголовной ответственности в связи с дачей изобличающих показаний в отношении взяткополучателя.Суд признал бывшего чиновника виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а также лишил его права занимать должности в органах исполнительной власти сроком на 3 года.Фото: «Номер один»