В Улан-Удэ задымился трамвай

Причины происшествия выясняются
Сегодня с утра жители Улан-Удэ не могли дождаться трамваев. Как пояснили в МУП «Управление трамвая», причиной сбоев в движении стала аварийная ситуация.
- На проспекте 50-летия Октября произошло задымление трамвая, на данный момент причины устанавливаются, - пояснили в МУПе.
Напомним, 18 января в движении трамваев также произошли сбои. Причиной стали погодные условия - снег замел трамвайные пути.
Фото: «Номер один»
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