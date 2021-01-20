20.01.2021
В Улан-Удэ задымился трамвай

В Улан-Удэ задымился трамвай

Причины происшествия выясняются

Сегодня с утра жители Улан-Удэ не могли дождаться трамваев. Как пояснили в МУП «Управление трамвая», причиной сбоев в движении стала аварийная ситуация.

- На проспекте 50-летия Октября произошло задымление трамвая, на данный момент причины устанавливаются, - пояснили в МУПе.

Напомним, 18 января в движении трамваев также произошли сбои. Причиной стали погодные условия - снег замел трамвайные пути.

Фото: «Номер один»
трамвай
^