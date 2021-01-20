Улан-удэнцы вступились за парня, разбившего внедорожник

Горожане считают, что в инциденте виноват водитель джипа, въехавший на остановку



Улан-удэнца, устроившего самосуд над водителем внедорожника 17 января, уже разыскала полиция и предъявила обвинение за порчу имущества. Им оказался 25-летний молодой человек. На водителя, в свою очередь, будет наложен штраф за нарушение правил дорожного движения.

Как уже сообщал «Номер один», спустя время в сообществе «Весь Улан-Удэ», в котором ранее появился видеоролик с инцидентом, где парень разбивает машину,



– Все рассуждают, как жалко машину, о какой-то зависти пишут. Вот если бы люди под колёсами этой машины оказались, не дай бог, было бы справедливо. Ишь ты, машину покалечил, а сам лёгким испугом отделался. Люди сами беспределу руки развязывают, а потом сидим и думаем, отчего всё дозволено крузакам, да с крутыми номерами, – высказался пользователь в паблике «Весь Улан-Удэ».



– Молодому человеку хорошего адвоката бы. Думаю, многие готовы были бы кинуться. Слава богу, что только железо пострадало, не повторилась история, как у женщины, которой ноги ампутировали!!! – пишет там же другой пользователь.



– Это нормально так? Сперва вы выкладываете видео, где парень агрессирует и ломает чужую машину, а потом пытаетесь оправдать его, когда ему уже грозит срок. А сразу так нельзя было сделать? – возмущается еще один улан-удэнец на странице паблика.



– Встал, где не положено, нарушил ПДД и руки распускает, – выговорилась улан-удэнка.



– Простого человека даже слушать не будут. Виноват и точка. Это вам не чиновники, суд которых длится годами, а они в свою очередь лежат на диванах и отъедают щеки, – считает другой горожанин.



- За рулём крузака пилосян сидел, а не этот мужик. Так что мужику ничего не будет. Но пилосян свидетелем окажется. А парнишку по полной закатают, - иронизирует еще один улан-удэнец, намекая на громкое ДТП с участием бывшего вице-спикера Хурала Бурятии Баира Жамбалова.



Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ» Как уже сообщал «Номер один», спустя время в сообществе «Весь Улан-Удэ», в котором ранее появился видеоролик с инцидентом, где парень разбивает машину, появилось второе видео – на нем видно, что первым проявил агрессию владелец авто, когда ему сделали замечание за резкий маневр на остановке с людьми. Зачинщику скандала не понравились претензии улан-удэнца, он выскочил из машины и набросился на молодого человека. Под видео развернулось обсуждение – улан-удэнцы просят учесть факт агрессии водителя при разбирательствах и вступились за жителя, разбившего автомобиль.– Все рассуждают, как жалко машину, о какой-то зависти пишут. Вот если бы люди под колёсами этой машины оказались, не дай бог, было бы справедливо. Ишь ты, машину покалечил, а сам лёгким испугом отделался. Люди сами беспределу руки развязывают, а потом сидим и думаем, отчего всё дозволено крузакам, да с крутыми номерами, – высказался пользователь в паблике «Весь Улан-Удэ».– Молодому человеку хорошего адвоката бы. Думаю, многие готовы были бы кинуться. Слава богу, что только железо пострадало, не повторилась история, как у женщины, которой ноги ампутировали!!! – пишет там же другой пользователь.– Это нормально так? Сперва вы выкладываете видео, где парень агрессирует и ломает чужую машину, а потом пытаетесь оправдать его, когда ему уже грозит срок. А сразу так нельзя было сделать? – возмущается еще один улан-удэнец на странице паблика.– Встал, где не положено, нарушил ПДД и руки распускает, – выговорилась улан-удэнка.– Простого человека даже слушать не будут. Виноват и точка. Это вам не чиновники, суд которых длится годами, а они в свою очередь лежат на диванах и отъедают щеки, – считает другой горожанин.- За рулём крузака пилосян сидел, а не этот мужик. Так что мужику ничего не будет. Но пилосян свидетелем окажется. А парнишку по полной закатают, - иронизирует еще один улан-удэнец, намекая на громкое ДТП с участием бывшего вице-спикера Хурала Бурятии Баира Жамбалова.Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»