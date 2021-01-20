В Улан-Удэ водитель попал в больницу после лобового ДТП

Мужчину зажало в искореженной машине





Сегодня утром в Улан-Удэ произошла авария в поселке Южный – столкнулись иномарка и микрогрузовик. Соответствующее видео появилось в сообществе «Весь Улан-Удэ» в инстаграм. На нем видно, что в разбитом автомобиле находится мужчина. Как поясняют в комментариях, водителя зажало искореженным металлом. Машина находится на обочине рядом со строением, передняя часть сильно разрушена.







– Утром около 8 часов утра произошло столкновение машин «Toyota Camry» и «Isuzu Elf». 19-летний водитель «Camry» доставлен в медицинское учреждения с травмами, – сообщают в ГИБДД.На данный момент устанавливаются все обстоятельства ДТП.Фото: «Весь Улан-Удэ»