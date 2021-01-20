В Улан-Удэ убийца сына полицейского получил 13 лет колонии

Злоумышленник избивал жертву в течение получаса



Сегодня Верховный суд Бурятии огласил приговор в отношении 46-летнего жителя Улан-Удэ, обвиняемого в убийстве, совершенном с особой жестокостью.



Напомним, резонансное преступление было совершено в ночь на 9 ноября 2019 года. Обвиняемый в одиночестве употреблял спиртное в баре в 41-м квартале Улан-Удэ. Там он познакомился с девушкой из компании молодежи, а под утро начал обвинять ее в краже своих денег. Затем мужчина последовал за молодыми людьми, с которыми девушка покинула бар.



Возле прохода между многоэтажными домами он догнал их поредевшую группу и вновь стал требовать деньги у девушки. За нее стал заступаться находившийся рядом 21-летний молодой человек. На этой почве между ним и мужчиной произошла ссора, в ходе которой обвиняемый повалил защитника на землю и принялся избивать его. Мужчина нанес парню свыше пятидесяти ударов руками и ногами по голове и телу. Злоумышленник избивал жертву в течение получаса вплоть до его задержания полицейскими.



Пострадавшего доставили в больницу, однако, несмотря на помощь врачей, 22 ноября молодой человек скончался.



Погибший парень был сыном начальника отдела по раскрытию преступлений против личности Управления уголовного розыска МВД Бурятии. Что касается обвиняемого, то он был дважды судим – за вымогательство и злостное хулиганство, но в обоих случаях получал условное наказание. Мужчина является индивидуальным предпринимателем, ранее занимался вольной борьбой.



«Подсудимый признан виновным, его приговорили к 13 годам лишения свободы», сообщили «Номер один» в прокуратуре Бурятии.



Фото: «Номер один»