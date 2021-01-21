В Бурятии осудили последнего участника громкой киноаферы

Фигурант получил условный срок
«В 2018 году компания участвовала в торгах на поставку кинооборудования на сумму 5 млн рублей, организованном муниципальным учреждением культуры. Чтобы стать победителем аукциона, представитель фирмы передал члену закупочной комиссии 100 тысяч рублей», сообщили в прокуратуре Бурятии.
На полученные деньги компания должна была поставить и смонтировать в сельском кинозале экран, проектор, кресла и другое кинематографическое оборудование для просмотра фильмов в формате 3D. Однако вместо нового фирма закупила бэушную аппаратуру и мебель, которые имели явные дефекты. Несмотря на это, начальник Районного культурно-досугового объединения подписала акты приемки без замечаний.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Она признала вину, способствовала расследованию и установлению полной картины махинаций, совершенных при исполнении муниципального контракта. В связи с оказанным содействием следствию ее освободили от уголовной ответственности, назначив судебный штраф.
Уголовное дело в отношении бывшего члена закупочной комиссии тоже прекратили, он также отделался судебным штрафом.
Что касается представителя ООО «Индустрия торговли», то приговор в отношении него вступил в силу на днях. Мужчина признан виновным и приговорен к 2 годам 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Фото: pixabay.com
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