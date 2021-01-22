В Улан-Удэ вынесли приговор по громкому ДТП с двумя смертями на Терешковой

Водитель получил четыре года в колонии-поселении



В Улан-Удэ суд вынес приговор в отношении водителя, обвиняемого по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Напомним, резонансное ДТП произошло около полудня 14 октября 2019 года в Улан-Удэ. 31-летний водитель автомобиля «Лифан»



Как сообщили тогда в МВД Бурятии, водитель был трезв. В ходе опроса он сослался на внезапную



Суд признал мужчину виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении, сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии. Также мужчина лишен водительских прав сроком на 2 года. Приговор еще не вступил в законную силу.



Фото: Улан-Удэ. Life Напомним, резонансное ДТП произошло около полудня 14 октября 2019 года в Улан-Удэ. 31-летний водитель автомобиля «Лифан» врезался в трамвайную остановку на ул. Терешковой, после чего вылетел на трамвайные пути. В результате ДТП погиб стоявший на остановке 47-летний мужчина, еще одна женщина 57 лет получила тяжелые травмы и скончалась в приемном покое больницы.Как сообщили тогда в МВД Бурятии, водитель был трезв. В ходе опроса он сослался на внезапную неисправность тормозной системы во время движения, что, якобы, явилось причиной выезда на трамвайную остановку. Также в МВД отметили, что ранее водитель не привлекался к административной ответственности по линии безопасности дорожного движения.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении, сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии. Также мужчина лишен водительских прав сроком на 2 года. Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: Улан-Удэ. Life