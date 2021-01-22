Два брата из села получили крупные сроки за жестокое убийство прохожего в Улан-Удэ

После избиения мужчина три месяца пролежал в коме и умер
В Улан-Удэ вступил в законную силу приговор в отношении двух братьев из Джидинского района, которые жестоко избили мужчину. Потерпевший три месяца пролежал в коме, после чего скончался.
Напомним, 3 мая 2018 года в течение дня братья 25 и 28 лет в компании приятелей распивали спиртное, после чего вечером в состоянии опьянения на автомобиле «Toyota Camry» катались по Улан-Удэ. Около полуночи они припарковались на остановке «Лебедева» на улице Ключевская.
Через некоторое время к их машине подошел незнакомый мужчина, который попросил подвезти его. Во время разговора между молодыми людьми, находившимся в салоне автомобиля, и незнакомцем произошла ссора, переросшая в потасовку. В ее ходе обвиняемые выскочили из машины и принялись кулаками бить в голову противника. После нескольких ударов мужчина упал на землю, и один из злоумышленников продолжил наносить ему удары ногами в тяжелых ботинках по голове и телу. После того, как потерпевший перестал двигаться, молодые люди сели обратно в машину и уехали.
Спустя некоторое время избитого мужчину обнаружил прохожий. В течение трех месяцев врачи пытались спасти жизнь потерпевшему, но 9 августа мужчина скончался от травм головы, причиненных нападавшими.
В распоряжении следователей имелась видеозапись нападения на потерпевшего, однако ее качество не позволяло идентифицировать злоумышленников, но различалась марка и модель их автомобиля - «Toyota Camry». Затем следователи обратили внимание на информацию о драке, которая произошла чуть позже неподалеку от остановки, где был обнаружен избитый мужчина. Позже выяснится, что пьяные молодые люди спустя непродолжительное время затеяли еще одну драку с тремя незнакомыми местными жителями. Во время потасовки их задержали полицейские.
В своих пояснения молодые люди сообщили, что приехали в Улан-Удэ из пригорода на такси и умолчали о первом нападении на мужчину. Следователи начали пристальнее проверять подозрительную компанию и выяснили, что недавно один из молодых людей привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. И в информации как раз фигурировал автомобиль марки «Toyota Camry». После этого, на основании еще ряда улик и данных оперативно-разыскных мероприятий, оба молодых человека были задержаны. В ходе допросов они признали вину и дали подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.
Дело братьев рассматривала коллегия присяжных. Летом этого года она вынесла обвинительный вердикт. Суд приговорил их к 9 годам 7 месяцам и 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Осужденные обжаловали приговор, но безрезультатно.
«С учетом мнения прокурора Верховный суд республики признал доводы защиты о несогласии с приговором необоснованными и оставил их без удовлетворения, а приговор без изменения», сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии.
Фото: Улан-Удэ. Life
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