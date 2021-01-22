Два брата из села получили крупные сроки за жестокое убийство прохожего в Улан-Удэ

После избиения мужчина три месяца пролежал в коме и умер







В Улан-Удэ вступил в законную силу приговор в отношении двух братьев из Джидинского района, которые жестоко избили мужчину. Потерпевший три месяца пролежал в коме, после чего скончался.

Через некоторое время к их машине подошел незнакомый мужчина, который попросил подвезти его. Во время разговора между молодыми людьми, находившимся в салоне автомобиля, и незнакомцем произошла ссора, переросшая в потасовку. В ее ходе обвиняемые выскочили из машины и принялись кулаками бить в голову противника. После нескольких ударов мужчина упал на землю, и один из злоумышленников продолжил наносить ему удары ногами в тяжелых ботинках по голове и телу. После того, как потерпевший перестал двигаться, молодые люди сели обратно в машину и уехали.







