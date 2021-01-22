В Улан-Удэ директора «Водоканала» отправили в СИЗО

Свою вину Жаргал Цыбиков не признает





Советский суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия о взятии под стражу депутата горсовета, директора МУП «Водоканал» Жаргала Цыбикова. Об этом «Номер один» сообщили в пресс-службе Следственного комитета Бурятии. Вину в инкриминируемых преступлениях Цыбиков не признает.