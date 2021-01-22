В Улан-Удэ директора «Водоканала» отправили в СИЗО

Свою вину Жаргал Цыбиков не признает
Советский суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия о взятии под стражу депутата горсовета, директора МУП «Водоканал» Жаргала Цыбикова. Об этом «Номер один» сообщили в пресс-службе Следственного комитета Бурятии. Вину в инкриминируемых преступлениях Цыбиков не признает.
Напомним, руководителя «Водоканала» задержали 14 января. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении в крупном размере. Однако сразу взять под стражу депутата не удалось. После возбуждения уголовного дела Жаргалу Цыбикову стало плохо, его госпитализировали в кардиологическое отделение Республиканской больницы. Поэтому вопрос с избранием меры пресечения пришлось отложить.
По версии следствия, с апреля по декабрь 2019 года подозреваемый чиновник заставлял подчиненных работников безвозмездно трудиться на земельном участке, принадлежащем матери его супруги. На нем с использованием сил, средств и техники муниципального предприятия был возведен жилой дом, проложены коммунальные сети и выполнены другие строительные и хозяйственные работы. На указанные цели затрачено более 500 тысч рублей предприятия. При этом работники отвлекались от исполнения своих прямых обязанностей, связанных с деятельностью по обеспечению качественного и бесперебойного водоснабжения потребителей.
Помимо этого, с июля 2018 по ноябрь 2020 года подозреваемый чиновник заставлял подчиненных работников, обслуживающих автопарк предприятия, вносить в путевые листы транспортных средств заведомо ложных сведений с завышенными показателями пройденного пути. Деньги, выделенные на приобретение топлива, находящиеся на заправочных картах, директор таким путем присваивал и использовал в личных целях, совершив хищение на общую сумму более 700 тыс. рублей.
Известно, что материалы, которые легли в основу уголовного дела в отношении Жаргала Цыбикова, собирали оперативники УФСБ Бурятии.
Фото: «Номер один»
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