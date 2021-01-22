В Улан-Удэ вновь "заминировали" школу

Неизвестные потребовали выкуп в 1 миллион долларов
Сегодня 22 января неизвестные вновь сообщили о заминировании школы №17.
- По информации ЕДДС, на электронную почту учебного заведения опять пришло письмо, на этот раз с требованием выплатить почти миллион рублей. На место выехали все спецслужбы. Занятия до 10 утра для школьников отменены, - сообщает "Тивиком"
В случае отказа злоумышленники пообещали сбросить на учебное заведение бомбы с дронов.
Напомним, 18 января директору школы №17 пришло письмо о том, что здание заминировано. Неизвестные угрожали директору и требовали выполнить определенные условия. Школьников и персонал учебного заведения эвакуировали, на место прибыли спецслужбы. Как сообщили в Росгвардии, информация не подтвердилась, никаких опасных предметов не было найдено. Позже была опубликована записка, которую лже-террористы направили в школу. Неизвестные потребовали огласки информации об их группировки в СМИ, а также строгого выполнения условий.
– Вы будете выполнять все наши последующие приказы, даже если это будет, например, уплатить 500 тысяч. Мы тут не в игры играем, – говорилось в записке.
Фото: Тивиком
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