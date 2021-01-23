Улан-удэнцев предупреждают о новом виде мошенничества

Объявления о недорогих квартирах могут оказаться лишь приманкой



В паблике Аноним 03 горожане предупреждают о том, что на сайтах объявлений можно наткнуться на мошенников.



«Внимание Авито-мошенничество, продают квартиру очень дёшево, просят предоплату символическую, чтобы снять объявление с Авито, а показ говорят будет вечером, т.к. сейчас они на работе. Говорят очень убедительно, мол, работают, семья, дети, кредиты жмут, срочная продажа, риелторы готовы забрать прямо сегодня. Поэтому просят лучше закинуть предоплату и быть первыми на просмотре. Все фото с хорошим ремонтом. Также работают и некоторые агентства недвижимости, - пишут пользователи.



После получения так называемой предоплаты за снятие объявления, «продавцы» исчезают. Отвечают на звонки, как уверяют в паблике, люди из мест лишения свободы.



В МВД по Бурятии просят жителей быть бдительными.



- Предупреждаем жителей быть предельно осторожными при покупке квартир, автомобилей и иных ценностей. В обязательном порядке проверять все необходимые оригиналы документов - в данном случае о том, что ваш собеседник действительно является собственником жилья. Никакую предоплату вносить заранее не нужно. Лучше всего при оформлении сделки прибегнуть к услугам юристов. Если же вы все-таки стали жертвой обмана, незамедлительно обращайтесь в полицию, - говорят в пресс-службе МВД по РБ.



