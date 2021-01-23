23.01.2021
В Улан-Удэ протестующие начали танцевать ехор

В Улан-Удэ протестующие начали танцевать ехор

Участники несанкционированной акции так выражают свой протест

Сейчас на Театральной площади по приблизительным подсчетам порядка двух тысяч человек. Полицейские подходят ко всем людям,  у которых есть в руках плакаты. При отказе идти со стражами правопорядка, людей принудительно ведут к автозакам. 

На данный момент арестованы трое молодых людей, полиция окружает протестующих в цепочку. 

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В ответ люди взяли друг друга за руки и начали танцевать ехор. 


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