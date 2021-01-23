В Бурятии всех задержанных на несанкционированном митинге отпустили

Однако протоколы о нарушении закона составлены на каждого из задержанных

В Улан-Удэ после несанкционированного митинга на Театральной площади, колонна из участников акции направилась в сторону Советского отдела полиции, на улице Куйбышева. Люди требовали отпустить всех задержанных. Спустя пару часов, все задержанные были выпущены полицейскими. Однако на каждого из нарушителей был составлен административный протокол.Сейчас оставшиеся участники незаконного митинга направились на площадь Советов, чтобы «отметить это событие ехором».