Жители Бурятии не искали родственника месяц после пропажи

В республике разыскивают жителя Ильинки Александра Клюнкова



ОМВД России по Прибайкальскому району разыскивается 63-летний житель с. Ильинка Александр Клюнков, который вечером 4 декабря ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Заявление о его пропаже поступило в полицию от родственников 5 января.



Приметы: европейской внешности, на вид 65 лет, рост 165-170 см, плотного телосложения, волосы седые.



Был одет: шапка черного цвета, куртка камуфлированная зеленая, ботинки черные.



Возможно, бродяжничает.



При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(914)632-52-34, 8(30144)51-3-71 или 102 (112).



Фото: "Номер один"

