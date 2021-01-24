В Бурятии спасли из огня 90-летнюю женщину

Старушка жила в доме, построенном 150 лет назад



23 января в городе Кяхта Кяхтинского района произошел пожар в жилом 2-квартирном доме. Обнаружив задымление на веранде, пожилая женщина позвонила сыну, бывшему работнику пожарной охраны. До прибытия пожарных расчетов ее сын Александр Дубинин и внук Александр через окно (путь через дверь был отрезан огнем) спасли женщину 1931 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.



"На момент прибытия пожарных горела веранда и кровля дома. В результате пожара огнем уничтожены веранда и кровля дома на общей площади 100 кв. м. Были спасены основные конструкции жилого строения: сообщается, что это купеческий дом, по приблизительной оценке ему около 150 лет. Жильцы размещены у родственников", - сообщили в пресс-службе Агентства.



Предположительно, причиной пожара могло послужить короткое замыкание электропроводки на веранде дома.



Фото: пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС

