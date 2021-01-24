Прокуратура проверит сообщения о вспышке кишечной инфекции в детсаду

Шесть родителей обратились за помощью для детей в связи с признаками заболеваний, у одного ребенка диагноз подтвердили



Прокуратура Бурятии, Комитет по образованию администрации Улан-Удэ и Роспотребнадзор проводят проверку по размещенной информации в социальных сетях о заболевших детях в детском саду 91 «Строитель». Известно, что шесть родителей обратились за медицинской помощью для детей в связи с имеющимися признаками заболеваний. По информации Роспотребнадзора у одного ребёнка подтверждён диагноз - острая кишечная инфекция (ОКИ) неясной этиологии.



"На сегодняшний день проводится эпидемиологическое расследование, отобраны анализы. По результатам лабораторных исследований будут сделаны выводы о причинах проявления признаков недомогания у детей", - сообщили в Роспотребнадзоре.



Также свою проверку проведет Прокуратура. "В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности дошкольных учреждений, в том числе при организации питания воспитанников. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в пресс-службе ведомства.



С 25 января 2021 года деятельность детского сада 91 «Строитель» будет приостановлена для проведения противоэпидемических мероприятий с целью минимизации распространения заболевания. О сроках возобновления деятельности проинформируем дополнительно.



По детскому саду 110 «Золушка» на сегодняшний день подтверждённых случаев заболеваний нет. Роспотребнадзор проводит проверку по информации, размещённой в социальных сетях.



"Уважаемые родители, в случае проявления признаков заболевания необходимо обращаться в лечебные учреждения для выставления диагноза", - сообщили в Роспотребнадзоре.



Фото: "Номер один"