В Бурятии сельского главу осудили за хищения

Чиновник присвоил более четверти миллиона рублей





Иволгинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего главы сельского поселения «Гильбиринское». Он обвинялся по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение в крупном размере).

«С декабря 2015 года по июль 2017 года глава отдавал незаконные распоряжения о перечислении денежных средств из бюджета поселения сотрудникам сельской администрации. Впоследствии деньги передавались главе, которыми он распоряжался по своему усмотрению. Противоправными действиями чиновника муниципальному образованию причинен ущерб на сумму 266 тыс. рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал бывшего главу виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 6 тысяч рублей. Также осужденный лишен права занимать должности в органах местного самоуправления сроком на 2 года.Иск прокурора о возмещении ущерба в сумме 266 тыс. рублей суд удовлетворил. Приговор вступил в законную силу.Фото: «Номер один»