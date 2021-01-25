В Бурятии пытались сжечь здание суда, где судят Баира Жамбалова

Злоумышленник уже задержан





Сегодня ночью в Бурятии неизвестные пытались поджечь здание Прибайкальского районного суда в селе Турунтаево. Напомним, именно там рассматривается уголовное дело о смертельном ДТП в отношении бывшего вице-спикера Народного Хурала Баира Жамбалова. Предварительные слушания по делу состоялись на прошлой неделе , очередное заседание началось сегодня в 10 утра..

Информацию о попытке поджога подтвердили в МВД Бурятии.– Попытка поджога была, подозреваемый уже задержан, – сообщили в пресс-службе полиции.Более подробную информацию о происшествии там обещали дать позднее. Предположительно, при поджоге использовалась бутылка с зажигательной смесью.Фото: pixabay.com