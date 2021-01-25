В Бурятии поджигатель суда заодно спалил автомобиль

Злоумышленником оказался ранее судимый сельчанин





МВД Бурятии сообщило некоторые подробности об инциденте с попыткой поджога здания Прибайкальского райсуда, где сейчас проходят слушания по делу бывшего вице-спикера Баира Жамбалова.

– Ночью 25 января в дежурную часть ОМВД России по Прибайкальскому району поступило сообщение от сотрудников Росгвардии о попытке поджога административного здания в селе Турунтаево. Ущерб устанавливается, – сообщили в МВД Бурятии.Также сообщается, что спустя несколько минут неизвестный поджог автомобиль, стоящий на соседней улице. Ущерб составил 500 тысяч рублей. По горячим следам подозреваемого задержали. Им оказался 33-летний ранее неоднократно судимый житель Селенгинского района.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Ведется следствие. О мотивах злоумышленника пока ничего не сообщается.Напомним, в Прибайкальском райсуде рассматривается уголовное дело о смертельном ДТП в отношении бывшего вице-спикера Народного Хурала Баира Жамбалова. Предварительные слушания по делу состоялись на прошлой неделе, очередное заседание началось сегодня в 10 утра.Фото: pixabay.com