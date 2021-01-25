В Бурятии на суде по делу Баира Жамбалова начали заслушивать свидетелей

Также оглашены результаты автотехнической экспертизы





Сегодня Прибайкальский районный суд Бурятии приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего вице-спикера Хурала Баира Жамбалова. Напомним, по версии следствия, 5 января прошлого года он на своем джипе «Тойота Ленд Крузер Прадо» насмерть сбил 17-летнюю Галину Бурчевскую.

Суд начался с выступления представителя гособвинения, который сообщил обстоятельства ДТП. Затем выступил свидетель, отец погибшей девушки Максим Бурчевский. Он рассказал, что в день трагедии находился дома. Дочь поехала в Улан-Удэ и в районе 16.00 позвонила, что села на автобус и возвращается домой. Но когда автобус должен был приехать в Батурино, ее телефон уже не отвечал. Около 18.00 его супруге позвонила знакомая и сказала, что на трассе сбили человека.-Я сразу понял, что случилась беда, и побежал на трассу, - сообщил на заседании Максим Бурчевский. - На дороге лежала Галя, накрытая курткой. Она ещё была жива и ее сразу же повезли в больницу. Я поехал на другой машине. Но в больнице меня к ней не пустили, дочь скончалась, - сообщил он суду.Свидетель, сотрудник ДПС по Прибайкальскому району МВД Бурятии Александр Угрюмов рассказал, что именно он выезжал на место ДТП.- Прошёл год, и я не все уже помню, - начал свидетель. - Оформлял ДТП я один, поскольку напарник уехал искать сбежавшего водителя.По словам инспектора, «Ленд Крузер» через некоторое время был обнаружен в лесном массиве.- Вмятина в передней части машины была, как будто в столб она врезалась, - рассказал свидетель. - С неё текли технические жидкости.Как сообщил инспектор, джип был закрыт. Позже выяснилось, что скрыться с места преступления и объехать место ДТП через лес по направлению в Улан-Удэ преступнику помешала поломка автоматической коробки передач.Свидетель показал, что через два часа, оформив ДТП, он приехал в отдел полиции и там увидел Жамбалова и Пилосяна. Местоположение заглохшего джипа показал ему сам Жамбалов.Затем прокурор огласил первоначальные показания инспектора, где сотрудник более чётко указал все обстоятельства ДТП. Однако адвокаты возразили, поскольку ранее сотрудник был допрошен в качестве специалиста, а не свидетеля.Тем не менее, суд решил приобщить к делу первоначальные показания. По ним выходило, что в момент наезда Бурчевская уже фактически перешла дорогу, и автомобиль задел ее правой частью, протащив по дороге на расстоянии около 80 метров. Далее представитель обвинения огласил материалы использования аппаратно-программного метода изучения. Выяснилось, что «умная» система автомобиля зафиксировала время срабатывания систем реагирования в момент столкновения. В частности скорость за несколько секунд до столкновения была 104 километра в час, затем она каждую секунду стала резко падать, поскольку водитель применил экстренное торможение. Непосредственно столкновение произошло на скорости 88 километров в час.В ходе автотехнический экспертизы, где использовались статист, имитирующий погибшую, было определено, что водитель имел возможность видеть пешехода на расстоянии 125 метров. Соответственно, по оценке эксперта водитель заведомо имел возможность избежать столкновения как на максимально разрешённой скорости (не более 90 км в час), так и на фактической (104 километра в час). Тем более, что погибшая несла рюкзак со светоотражающим покрытием.Сейчас рассмотрение дела отложено для явки других свидетелей. Отметим, сам Баир Жамбалов на суде не признал свою вину, однако свою позицию он озвучит позже.Фото: «Номер один»