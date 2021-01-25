В Бурятии полицейский получил реальный срок за избиение подозреваемой

Страж порядка силой выбивал из женщины признание в краже



Северобайкальский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела уголовного розыска МО МВД России «Северобайкальский». 30-летний полицейский обвинялся по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).



«10 августа 2020 года заместитель начальника отдела уголовного розыска МО МВД России «Северобайкальский» в служебном кабинете применил недозволенные методы дознания к местной жительнице, которую доставили в отдел полиции в рамках проверки, проводимой по заявлению ее знакомых о краже двух мобильных телефонов. Принуждая женщину признаться в хищении, полицейский в присутствии двух подчиненных сотрудников, применил к ней насилие, причинив телесные повреждения», сообщили в Следственном комитете Бурятии.



Суд признал полицейского виновным и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком 2 года.



Фото: «Номер один»