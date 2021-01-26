Житель Бурятии сфальсифицировал документ, чтобы завладеть желанным гаражом

Мужчина составил липовый договор дарения и пришел с ним в суд





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 52-летнего жителя поселка Селенгинск. Он обвинялся по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу).

Как рассказали в прокуратуре Бурятии, в 2016 году родственник подсудимого продал металлический гараж местной жительнице. В 2019 году после смерти родственника мужчина обратился в Кабанский районный суд с иском об истребовании гаража из владения женщины. В обоснование доводов он составил липовый договор дарения, якобы заключенный между ним и родственником, и представил его суду.Однако суд обнаружил в договоре признаки фальсификации, признал документ недопустимым доказательством и отклонил иск. А за фальсификацию доказательств в отношении мужчины возбудили уголовное дело.Рассмотрев дело, суд признал мужчину виновным и приговорил к году исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства.Фото: «Номер один»