В Бурятии фермер, застреливший соседа после долгой вражды, получил 16 лет колонии

Сельчане считают, что кровавой развязке способствовало бездействие властей
В Бурятии вступил в законную силу приговор Верховного суда республики в отношении Бориса Борисова, обвиняемого в убийстве соседа-фермера Вардана Варданяна.
«Приговором суда Борисов признан виновным в совершении убийства общеопасным способом, ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год. Апелляционным определением судебной коллегии Пятого апелляционного суда общей юрисдикции приговор Верховного суда Бурятии с участием присяжных заседателей оставлен без изменения, а апелляционная жалоба адвоката – без удовлетворения», сообщили в ВС РБ.
Напомним, кровавая драма разыгралась летом 2019 года на животноводческой стоянке в нескольких километрах от села Саратовка Тарбагатайского района. 54-летний Борисов, который разводил скот и возделывал поля, несколько лет враждовал с соседом-фермером Варданяном, чей табун лошадей во время свободного выпаса вытаптывал его посевы.
26 июля 2019 года лошади соседа вновь забрели на поля мужчины. Он позвонил участковому, чтобы зафиксировать нарушение, и до его приезда стал удерживать табун на своей территории. Через некоторое время к его заимке приехал хозяин табуна, который потребовал выпустить лошадей. На фоне взаимных упреков между мужчинами произошла ссора, в ходе которой владелец стоянки сходил домой за ружьем, после чего, вернувшись, к машине противника и выстрелил по кабине, в которой находился 43-летний фермер.
Заряд картечи попал потерпевшему в грудь и шею. Родственники обвиняемого принялись оказывать раненому первую помощь, вызвали врачей. Но вскоре от полученных повреждений мужчина скончался. Стрелок оставался на месте происшествия до приезда следственно-оперативной группы.
Между тем сельчане считают, что если бы полиция отреагировала на конфликт оперативно, трагедии бы не случилось.
- Если бы участковый тогда среагировал на сигнал и приехал, то трагедии можно было бы избежать, - рассказывал «Номер один» Дмитрий Глумов, друг семьи фермера Борисова. – Полицейский выступил бы посредником между мужчинами, но он пошел по пути наименьшего сопротивления, не исполнил свои обязанности, в итоге один лежит в земле, другой сидит. Они плачут, и мы плачем. В действиях полицейского, по моему мнению, усматривается халатность. Кроме того, он должен был провести осмотр места потравы, все документально зафиксировать, но ничего не сделал. Почему у нас никто на всех уровнях власти не исполняет свои обязанности как следует?
Только после трагедии в начале ноября в администрации района провели встречу с фермерами, главный вопрос которой состоял в том, чтобы владельцы подворий пасли скот на своих землях и не заходили на соседние. В ней приняли участие и главы поселений, и начальники полиции.
Фото: «Номер один»
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