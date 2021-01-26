В поселке Забайкальский в Улан-Удэ произошло новое нападение собак на ребенка

На месте происшествия работает полиция





Сегодня в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о том, что около 13 часов на улице Единства в поселке Забайкальский на ребенка напали собаки.

«На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются очевидцы и обстоятельства произошедшего, а также владельцы животных», - сообщили в МВД Бурятии.В Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ заявила, что в поселок уже выехали три бригады по отлову безнадзорных животных.Уже известно, что жертвой нападения стала 9-летняя девочка. Ее доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу.- Ребенок поступил с укушенными ранами волосистой части головы и бедра. Состояние удовлетворительное. Оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщили в ДРКБ.Напомним, в поселке Забайкальский уже произошли несколько резонансных нападений собак на людей. Наиболее сильно от животных пострадала 20-летняя улан-удэнка Татьяна Лоскутникова и 11-летний мальчик. Сейчас они проходят лечение в московских клиниках.После этих случаев власти города сообщали о целом ряде жестких мер в отношении бродячих собак и владельцев животных, отпускающих своих питомцев на самовыгул. В поселок пустили автобусы для подвоза детей в школы, также заявлялось о патрулировании улиц казаками. Однако новый случай показывает, что предпринятые властями меры результатов пока не дают.Фото: pixabay.com