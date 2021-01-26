Житель Улан-Удэ рассказал, как отбил девочку от собак

Благодаря неравнодушному мужчине ребенок пострадал не очень сильно
9-летнюю девочку, на которую сегодня напали собаки в поселке Забайкальский, спас местный житель. Мужчина рассказал, как все произошло.
- Примерно без пяти час моя собака загавкала. Я выглянул в окно и увидел, что на девочку напали собаки. Взял монтировку, выбежал. Там еще две ее сестры пытались отогнать собак. Подбежал, собак отогнали, девочку к себе домой завел, оказали первую помощь. Вызвали скорую и полицию. У нее на голове кровь была, но раны не сильные, не глубокие как в скорой потом сказали. На бедре укус тоже был, - сообщил мужчина.
Как сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ, по предварительной информации, полученной от сестёр пострадавшей девочки, напавшие собаки не были бродячими.
По информации Комитета по образованию, нападение произошло, когда ребенок возвращался из школы. Девочка вышла из школьного автобуса на конечной остановке и пошла домой. По предварительным данным, в районе 1 поля мкр. Забайкальский на нее напали три собаки. Двух из них уже поймали, сообщили в Комитете городского хозяйства.
На месте происшествия работают полицейские и специалисты Комитета городского хозяйства, устанавливаются очевидцы и обстоятельства произошедшего, а также владельцы животных.
В мэрии также заявили, что с момента введения режима повышенной готовности в микрорайоне Забайкальский отловлено 149 собак.
Фото: КГХ Улан-Удэ
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