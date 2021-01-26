В Бурятии на Гусином озере автомобиль провалился под лед

Водитель промок, но спасся





26 января при передвижении по льду озера Гусиное в Селенгинском районе автомобиль попал в трещину и его передняя часть ушла под лед. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, водитель сам сумел выбраться из машины, но при этом основательно промок.







Прибывшие спасатели осмотрели мужчину и напоили горячим чаем. В служебном автомобиле он дождался родственников, которые приехали за ним с сухой одеждой.





Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает, что передвигаться по льду водоемов можно только по санкционированным ледовым дорогам, не превышая грузоподъемность транспортного средства, указанную информационных аншлагах. При переправе необходимо отстегнуть ремень безопасности, ехать аккуратно и плавно, нельзя останавливаться и обгонять другие переправляющиеся автомобили.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС