В Улан-Удэ дорожные строители подкупили чиновника

Взяткодатель уже осужден, взяточника еще судят





Октябрьский районный суд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении коммерческого директора компании, занимающейся ремонтом дорог. Он обвинялся в даче взяток должностному лицу.

«Компания выполняла работы по ремонту автомобильных дорог в Улан-Удэ по заказу муниципального учреждения «Улан-Удэстройзаказчик» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С мая 2019 года по апрель 2020 года коммерческий директор фирмы передал должностному лицу учреждения 143 тысячи рублей за совершение незаконных действий и бездействия для освобождения подрядчика от ответственности за уклонение от заключения контрактов и их ненадлежащее исполнение», сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к штрафу в размере 500 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.Как уточнили в прокуратуре, уголовное дело в отношении взяткополучателя находится на рассмотрении в том же суде.Фото: «Номер один»