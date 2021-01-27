В Улан-Удэ осужден серийный похититель аккумуляторов

За короткое время парень совершил несколько краж





Советский районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего горожанина. Он признан виновным в серии краж.

«В ноябре 2019 года, январе и феврале 2020 года по ночам молодой человек, воспользовавшись отсутствием сигнализации, похищал аккумуляторы из припаркованных вблизи домов автомобилей. Похищенное имущество он затем продавал», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд с учетом уже имеющихся у парня непогашенных судимостей за преступления корыстной направленности суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Также судом удовлетворены иски потерпевших о возмещении ущерба.Фото: «Номер один»