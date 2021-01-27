Житель Улан-Удэ при виде росгвардейцев выбросил бутылку с наркотиками

Мужчина привлек внимание правоохранителей распитием спиртного





В Улан-Удэ на улице Чайковского экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии обратил внимание на мужчину, который распивал спиртное в общественном месте. В ходе пресечения административного правонарушения и проверки документов гражданин выбросил пластиковую бутылку и сверток с темно-зеленой массой.



Сотрудники Росгвардии обнаружили в бутылке травянистую массу, а в свертке – прессованную массу с характерным запахом наркотического вещества.Мужчину задержали и доставили в полицию. 33-летний горожанин сознался, что наркотик приготовил для личного употребления. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии