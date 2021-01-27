В Улан-Удэ виновник ДТП набросился с кулаками на водителя

Видео драки попало в интернет





В сообществе «Аноним 03» появился видеоролик, снятый на авторегистратор. На нем видно, как на улице Ерабнова столкнулись автомобили «Тойота Камри» и «Тойота Приус».









После ДТП водитель «Приуса» вышел из машины и начал осматривать повреждения. В это время к нему подошел водитель «Камри». Мужчина был настроен крайне агрессивно и сходу начал поливать оппонента отборным матом (это видео мы не можем разместить по этическим соображениям). Затем агрессор сильно толкнул водителя «Приуса», который чуть не вылетел на полосу движения автомобилей, а после несколько раз ударил его.









Как сообщили в МВД Бурятии, по данному происшествию сейчас проводится проверка.– По факту ДТП по улице Ербанова с участием автомашин Toyota Camry и Toyota Prius сотрудниками ГИБДД осуществлен выезд на место происшествия. В отношении водителя автомобиля Toyota Camry вынесено постановление по статье 12.14 КоАП («Нарушение правил маневрирования»). Второй участник происшествия обратился в медицинское учреждение, по данному факту управлением МВД России по городу Улан-Удэ проводится проверка, – прокомментировали в пресс-службе полиции.Между тем в полиции отметили, что пострадавший водитель сам не «безгрешен». За два года автор видео 15 раз попадал в ДТП и неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД.Фото и видео: «Аноним 03»