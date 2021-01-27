В Бурятии пожар уничтожил два трактора, два автомобиля и мотоцикл

Причиной возгорания в гараже стало короткое замыкание







26 января в селе Читкан Баргузинского района произошел пожар в гараже. На момент прибытия огнеборцев строение горело изнутри. Эвакуация находящейся там техники была уже невозможна, пламя переходило на пристроенный к строению сарай. Существовала угроза распространения огня на жилой дом, находящийся в 4 метрах от горящего гаража, и надворную постройку.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, ликвидацию огня осложнял порывистый ветер. В борьбе с пожаром участвовали силы двух пожарных частей.







В результате пожара гараж площадью 108 кв. м. выгорел изнутри, сгорели находящиеся внутри два трактора, два автомобиля и мотоцикл, а также пристроенный сарай. Жилой дом и расположенную вблизи надворную постройку пожарные отстояли.Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание электрооборудования в гараже.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС