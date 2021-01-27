Житель Бурятии украл у односельчан собачатину и дорогой телефон

Вступил в силу приговор Заиграевского районного суда относительно жителя района, который украл мясо собаки весом 1 кг и телефон Samsung A30.

Злоумышленник решил зайти в гости к знакомым, с которыми ранее распивал алкоголь, но собутыльников дома не оказалось. Мужчина, увидев, что дверь не заперта, решил зайти в дом. Еще раз удостоверившись в том, что хозяев нет, мужчина решил стащить что-нибудь ценное. Его взгляд упал на телевизор и двухконфорочную электроплиту – их он и решил присвоить. Однако планам помешали шорох и звук шагов на улице. Воришка решил, что возвращаются хозяева и решил ретироваться. Однако по пути прихватил кусок мяса весом 1кг, который лежал на кухне на тумбочке. С мясом, которое оказалось собачьим, он ушел к себе домой, сварил его и съел.

В другой день, днем, он встретился со своим знакомым и предложил ему помочь донести сумки до дома. Когда они дошли до дома, распили водку объемом 1 литр. Пили вдвоем. Около 17. 00 мужчина вышел из дома знакомого и пошел в сторону магазина «Рубин», чтобы попросить у хозяйки магазина хлеба. Дойдя до магазина, он зашел внутрь, попросил у продавца хлеба в долг, на что та ответила ему отказом. После чего, он ходил туда-сюда по магазину и просил хлеба. Вскоре в магазин приехали торговые представители. Продавец отвлекалась на них, а пьяный мужчина, улучив момент, стащил с прилавка ее телефон стоимостью 18 тыс руб. С украденным телефоном он отправился в другой магазин, где сбыл его продавцу за 3 тысячи вместе с сим-картами. Продавцу он сказал, что телефон принадлежит ему, а деньги срочно нужны на поездку. Коробку от телефона и документы обещал принести позже.

Воришку вскоре изобличили, похищенный телефон возвращен владелице. Мужчина осужден условно, с испытательным сроком в один год.





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