Житель Бурятии под тяжестью украденной муки решил сознаться в преступлении

Пока сельчанин тащил 22-килограмовый груз на себе, в нем проснулась совесть





Баунтовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в краже. Как следует из материалов уголовного дела, молодой человек проживал в одном из сел района, не имел ни семьи, ни работы и находился на иждивении у родителей. При этом молодой человек не был инвалидом и на здоровье не жаловался. Напротив, от избытка свободного времени периодически употреблял алкоголь.



В один из августовских вечеров прошлого года парень распивал алкоголь. Спиртное закончилось, и сельчанин, желая продолжить возлияния, решил обократь магазин.К этому времени уже наступила ночь, и магазин был закрыт на навесной замок. Осмотревшись, парень решил проникнуть в помещение через окна, но на них были установлены решетки, которые снять не удалось. Тогда злоумышленник вспомнил про небольшое окошко, через которое когда-то продавцы продавали продукцию в ночное время. Он выбил это окошко, но пролезть в него не смог, после чего просунул руку в помещение магазина и начал шарить в поисках спиртного или чего-то ценного. К своему разочарованию, парень нашарил лишь пакеты с мукой. Но и тут вор не отчаялся, решив, что продаст муку и все-таки купит водку.«В результате преступных действий подсудимого было похищено: 1 упаковка муки весом 5 кг, 4 упаковки муки по 3 кг, 5 упаковок муки по 1 кг, чем причинен материальный ущерб на сумму 836 рублей», - сообщает пресс-служба Баунтовского суда.Похищенное молодой человек сложил в свой пакет и пошел домой. По дороге, под грузом 22 украденых килограммов, парень начал сожалеть о случившемся и передумал продавать муку, испугавшись, что его могут заподозрить в совершенном преступлении. Недолго думая, он решил избавиться от улик и выбросил муку с моста в реку.Наутро, не выдержав угрызений совести, сельчанин пошел в магазин сознаваться в краже, надеясь договориться с продавцами, чтобы те не заявляли в полицию, но было уже поздно.С предъявленным обвинением подсудимый согласился, полностью признал вину и раскаялся. Уголовное дело в отношении него рассмотрели в особом порядке, без проведения судебного разбирательства. Приговором суда парню назначнли наказание в виде обязательных работ на срок шестьдесят часов.Фото: russianstock.ru