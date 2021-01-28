В Бурятии инспектор ГИБДД и его брат-депутат продавали водительские права всем желающим

Преступная деятельность была поставлена на поток





Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего госинспектора безопасности дорожного движения регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД МО МВД России «Хоринский». 40-летний мужчина обвиняется в многочисленных эпизодах получения взяток, злоупотреблений должностными полномочиями, служебных подлогах и неправомерному доступу к компьютерной информации. Также на скамье подсудимых окажется 33-летний брат полицейского, депутат одного из муниципальных образований в районе республики. Его обвиняют в многочисленных подстрекательствах к служебному подлогу.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Бурятии, в 2019 году обвиняемый сотрудник ГИБДД лично получил взятки от пяти граждан на общую сумму более 260 тысяч рублей за оформление и выдачу водительских удостоверений без сдачи экзаменов.«Помимо этого, подстрекаемый своим братом, который также брал деньги от граждан, желавших незаконно получить права, полицейский оформил и выдал более 30 водительских удостоверений. За свои услуги брат требовал от граждан вознаграждение в размере от 20 до 140 тыс. рублей. Сумма зависела от финансового состояния клиента, а также объема незаконных действий и манипуляций. Максимальная такса устанавливалась за изготовление и выдачу водительских удостоверений «под ключ», когда для «клиента» сотрудником полиции незаконно добывались необходимые медицинские справки, свидетельства из автошколы о прохождении курса обучения и вождения, а также другие обязательные документы. Реквизиты водительских удостоверений инспектор вносил в специальную компьютерную программу ГИБДД, где также указывались сведения о якобы успешном прохождении «клиентом» всех этапов проведения экзаменов на право управления транспортными средствами», - рассказали в следственном ведомстве.Как отметили в Следственном комитете, неправомерная деятельность обвиняемых создавала реальную опасность для участников дорожного движения, так как водительские удостоверения за деньги получали граждане, не имевшие навыков вождения, а в ряде случаев - люди, которые по медицинским показаниям не могли быть допущены к управлению. К примеру, в одном случае права категории С продали женщине, не имеющей навыков вождения, после чего она стала управлять многотонным грузовиком, перевозя на нем грузы по сельской местности. В другом случае житель соседнего региона приобрел у обвиняемых водительское удостоверение для дочери, которая, также, не имея навыков, стала водить мощный скоростной автомобиль.В итоге злоумышленников погубила жадность. На резкое увеличения числа выдаваемых в сельском районе водительских прав обратили внимание сотрудники собственной безопасности МВД Бурятии. Совместно с управление ФСБ Бурятии они начали проверку и вышли на след коррумпированного полицейского и его брата.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»