В Бурятии бизнесмен год не платил зарплату сторожам и попал под уголовку

Правда, предприниматель отделался лишь штрафом





В Джидинском районе на лесозаготовительном предприятии три сторожа не получали зарплату с ноября 2019 года по ноябрь 2020 года. Размер задолженности составил 119 тысяч рублей.

О данном факте стало известно прокуратуре Бурятии, после чего прокурор внес директору компании представление и объявил предостережение о недопустимости нарушения закона.Но этим дело не ограничилось. По постановлению прокурора в отношении руководителя организации возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).В результате принятых мер в декабре 2020 года предприятие погасило задолженность перед работниками.Как сообщили в надзорном ведомстве, уголовное дело в отношении директора суд прекратил, назначив ему судебный штраф.Фото: «Номер один»