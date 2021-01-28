В Бурятии задержали вора-любовника

Молодой житель Кабанского района насобирал уже более 20 судимостей





В Бурятии сотрудники уголовного розыска задержали жителя Кабанского района, подозреваемого в имущественных преступлениях.



Как рассказали в МВД РБ, в августе прошлого года 29-летний молодой человек приехал в Улан-Удэ, где познакомился с девушкой и пошел с ней в гостиницу. Когда девушка заснула, парень украл у нее телефон, а потом при помощи мобильного банка перевел знакомому около семи тысяч рублей. В дальнейшем злоумышленник обналичил деньги и потратил на собственные нужды.



В ходе расследования также выяснилась причастность злоумышленника к еще одной краже. В январе прошлого года при выезде со съемной квартиры в Улан-Удэ молодой человек забрал и затем сбыл телевизор.



Общий ущерб от его преступлений составил около 40 тысяч рублей. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Как отмечают в полиции, на счету парня уже более 20 погашенных и действующих судимостей.



Так, в настоящее время в Кабанском районе в отношении него завершены расследования уголовных дел по фактам краж и мошенничества, материалы уже переданы для рассмотрения по существу.



Известно, что молодой человек нигде не работает и никогда не был трудоустроен.



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