Подозреваемого в убийстве подростка из Бурятии показали на федеральном канале

Мальчик и его мать рассказали подробности о трагедии





В программе «Прямой эфир» телеканала «Россия 1» осветили громкую историю из Бурятии про убийство 14-летним мальчиком пьяного отчима . В ходе эфира приглашенный на передачу подросток рассказал подробности о трагедии.

– Он бросил работу. Последний год как будто бы взбесился. Начинал на нас орать, отрывался, за волосы таскал меня. Сына не один раз трогал. Подойдет ребенок: «Дядя Гена, помогите сделать уроки», если он что-то не поймет и второй раз спросит, он (отчим) начинал его обзывать: «Дебил ты недоношенный, иди отсюда», швырял в него книги и тетради, – вспоминает мать 14-летнего подростка.





