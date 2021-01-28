Подозреваемого в убийстве подростка из Бурятии показали на федеральном канале

Мальчик и его мать рассказали подробности о трагедии
В программе «Прямой эфир» телеканала «Россия 1» осветили громкую историю из Бурятии про убийство 14-летним мальчиком пьяного отчима. В ходе эфира приглашенный на передачу подросток рассказал подробности о трагедии.
– Я сидел на кресле в телефоне, потом услышал весь конфликт. Встал посмотреть и увидел, что дверь выбита. Он (отчим – прим. авт.) пнул ее, там, где петли были, держатели отлетели. Потом он сел на кровать, тут мама лежала с Дашей (младшая сестра). Дядя Гена начал требовать бутылку от мамы, потом взял ее за волосы, – рассказывает 14-летний подросток.
На программу мальчик приехал вместе с мамой, которая не могла сдержать слез.
– Я маму защищал, мне сильно стало маму жалко с Дашей. Тем более Даша сильно боялась. Больше не буду рассказывать…, – мальчик прекратил говорить, потому что заплакал. – Да, я его убил.
В разговоре с ведущим Андреем Малаховым и гостями эфира подросток рассказал, что с покойным часто были конфликты. Как полагает ребенок, отчиму он не нравился. Мальчик отмечает, что боялся спросить у отчима, почему тот поднимает руку на его мать. По его словам, скандалы начинались часто, когда мужчина был пьян.
– Когда он к нам только пришел, было все нормально. Он (отчим) работал. Два года отработал, потом стало все по-другому, – вспоминает подросток.
Отвечая на вопросы, мальчик подтвердил, что когда отчим оставался с ним наедине, то часто очень строго относился к ребенку и давал ему различные поручения, запрещал сидеть за общим столом. Мать подтверждает, что отчим к пасынку относился предвзято. При этом погибший был рад рождению общего ребенка – младшей дочери Дарьи. Но спустя время все изменилось.
– Он бросил работу. Последний год как будто бы взбесился. Начинал на нас орать, отрывался, за волосы таскал меня. Сына не один раз трогал. Подойдет ребенок: «Дядя Гена, помогите сделать уроки», если он что-то не поймет и второй раз спросит, он (отчим) начинал его обзывать: «Дебил ты недоношенный, иди отсюда», швырял в него книги и тетради, – вспоминает мать 14-летнего подростка.
Женщина отмечает, что она заступалась за ребенка и в связи с этим были частые конфликты. Кроме того, по ее словам, она дважды подавала заявление на сожителя за побои. Мужчине выписывали штраф, и дело на этом заканчивалось.
– Я побоялась писать в третий раз заявление, а он этим пользовался. Начиналось все заново, – рассказывает мать.
По словам матери, ее сын часто боялся возвращаться домой, ей приходилось собственноручно искать мальчика.
– Я не думала, что так все произойдет. Выгоняла его, – вспоминает женщина.
Соседи характеризуют мужчину без осуждения. Говорят, покойный часто помогал делами по району и создавал приятное впечатление.
– В каждой, наверное, семье бывает муж и жена выпивают. Он не работал в связи с возрастом, но на бирже состоял и работал по району. Мальчик все время жаловался: «Дядя Гена меня ругает, дебилом обзывает». Дебилом он постоянно его обзывал. Но я думаю, что все равно это было воспитание, все равно, думаю, он хотел, чтобы тот нормальным человеком стал, трудолюбивым, – предполагает одна односельчанка.
– Он был очень счастлив, когда дочка родилась. А что там в семье было, не знаю даже, – вспоминает другая соседка.
Как рассказала мать подростка, в тот злополучный вечер сожитель был пьян, так как вернулся от гостей. Требовал у нее бутылку, она отказалась ему ее дать и ушла кормить ребенка. Это разозлило мужчину, он выломал дверь и схватил женщину за волосы. Начался скандал, который услышал ребенок, находящийся в другой комнате. Подросток увидел, что происходит, побежал на кухню, схватил нож и ударил мужчину со спины. Как отмечает женщина, 14-летний сын часто защищал ее от побоев отчима.
Напомним, убийство 58-летнего мужчины произошло в ночь с 7 на 8 января в поселке Юбилейный Баргузинского района. По версии следствия, потерпевший проживал вместе с сожительницей и тремя несовершеннолетними детьми. В день происшествия он принялся распивать алкоголь. Ночью сожительница спрятала от него бутылку с остатками спиртного, после чего ушла в соседнюю комнату кормить грудного ребенка. Через непродолжительное время пьяный мужчина сломал двери, ворвался в комнату и стал избивать сожительницу, требуя вернуть алкоголь. Находившийся рядом подросток, желая защитить мать, схватил на кухне нож, подбежал к отчиму со спины и нанес удар клинком в область задней поверхности грудной клетки. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Подросток позвал соседа, который вызвал скорую и полицию.
«Окончательная правовая оценка действиям подростка будет дана по завершении расследования на основании объективного рассмотрения всех собранных доказательств», отметили в следственном ведомстве.
После происшествия глава Бурятии Алексей Цыденов поручил уполномоченному по правам ребенка Наталье Ганькиной детально разобраться в причинах трагедии.
«По поручению главы Бурятии Наталья Ганькина должна совместно с правоохранительными органами рассмотреть риски, которым подвергалась мать и младенец, сам подросток. И объективно подойти к оценке действий подростка, защищавшего мать, с учетом всех обстоятельств», сообщил пресс-секретарь руководителя республики Алексей Фишев.
Фото: скриншот видео передачи
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