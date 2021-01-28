В Бурятии автобус и несколько автомобилей попали в снежную ловушку

Из-за обильных снегопадов дорогу вблизи села Уро замело





27 января в Баргузинском районе из-за длительных осадков участок дороги Баянгол - Улан-Удэ вблизи села Уро занесло снегом. На заметенной снегом дороге не смогли продолжить свой путь рейсовый автобус и несколько легковых автомобилей.







Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, глава сельского поселения «Уринское» обратился за помощью в пожарную охрану. Огнеборцы 1-го Баргузинского отряда ГПС РБ на пожарном автомобиле отбуксировали транспортные средства на участок трассы, где они смогли продолжить свой путь.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС