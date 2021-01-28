Пропавший житель Бурятии найден мертвым

Полиция проводит проверку
В Бурятии найдено тело пропавшего 44-летнего жителя поселка Селенгинск. Мужчина покинул дом утром 28 октября прошлого года и исчез.
Как сообщили в МВД Бурятии, тело пропавшего мужчины найдено ночью 22 января в одном из садоводческих товариществ Селенгинска. Сколько оно там пролежало, а также причины смерти мужчины не сообщаются.
«Следственными органами проводится проверка», - коротко отметили в МВД Бурятии.
Известно, что пропавший мужчина злоупотреблял спиртным.
Напомним, на днях в Бурятии в заброшенном доме нашли тело 63-летнего жителя села Ильинка, который пропал 4 декабря. Признаков насильственной смерти на теле эксперты не обнаружили.
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?