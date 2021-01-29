Два человека погибли на Байкале в Бурятии

С разницей в несколько часов под лед ушли два автомобиля





Сразу два трагических происшествия на льду Байкала произошло за минувшие сутки в Северо-Байкальском районе Бурятии.

Как сообщили в республиканском МЧС, в районе 2 часов дня в пяти километрах севернее мыса Урбукан под лёд провалился автомобиль УАЗ, в котором находились три человека. Двум из них удалось спастись, их доставили на отапливаемый кордон. Один человек погиб.В 21.20 спасателям поступила информация о еще одном провалившемся под лёд автомобиле. На этот раз происшествие произошло в 30 км от губы Томпа.Как выяснилось, в трещину глубиной 3 метра провалился автомобиль «Нива» с двумя рыбаками. Одному из них удалось спастись, самостоятельно выбравшись из автомобиля. Пострадавшего обнаружили очевидцы и доставили в Северобайкальск. Состояние мужчины удовлетворительное, от медицинской помощи он отказался. Второй рыбак, по предварительной информации, погиб.Фото: МЧС Бурятии