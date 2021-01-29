Житель Улан-Удэ купил у пьяницы американскую штурмовую винтовку

«Оружейного барона» задержали сотрудники ФСБ





В Улан-Удэ суд вынес приговор в отношении бизнесмена, обвиняемого в незаконном обороте оружия. При обыске сотрудники Управления ФСБ Бурятии нашли у мужчины целый арсенал: пистолет Марголина, пистолет Маузер, американскую полуавтоматическую винтовку AR-15 и множество патронов к различным типам стрелкового оружия.

Как следует из материалов дела, интерес к оружию у мужчины появился еще в 2007 году, когда он убирался в доме покойного отца. В одном из чемоданов с вещами улан-удэнец обнаружил пистолет «Mauser С96» (его часто можно увидеть в советских фильмах о гражданской войне), и множество патронов к стрелковому оружию различного калибра, в том числе к пистолету «Парабеллум». Сначала мужчина хотел избавиться от арсенала, но потом передумал и перевез его на хранение в свой гараж, расположенный напротив общежития института культуры.Осенью 2012 года в ходе охоты в лесу мужчина нашел тайник, в котором находился мешок. Открыв его, предприниматель обнаружил внутри пистолет Марголина калибра 5,6 мм и множество патронов различного калибра. Найденный арсенал он привез к себе в квартиру.Судя по материалам дела, бизнесмен буквально сам притягивал оружие. Летом 2014 года во время отдыха на озере к нему подошел пьяный незнакомец. Пьяница представился Сергеем и стал клянчить деньги. Получив отказ, Сергей неожиданно предложил предпринимателю купить у него оружие, которое, с его слов, он нашел в лесу рядом с озером. Улан-удэнец согласился взглянуть на «ствол». Каково же было его удивление, когда незнакомец вернулся ни с чем-нибудь, а с американской штурмовой винтовкой AR-15, известной россиянам по многочисленным зарубежным боевикам.Но возникла одна проблема. Пьяница оценил американский «ствол» в четверть миллиона рублей. Таких денег у предпринимателя на руках в тот момент не было, и он решил обратиться к своему знакомому, также любителю оружия и коллекционеру. Вскладчину они приобрели у незнакомца винтовку, решив совместно пользоваться ей по договоренности.В 2020 году информация о любителе оружия дошла до оперативников УФСБ Бурятии. Предпринимателя задержали, в ходе обысков два пистолета, штурмовую винтовку и патроны нашли и изъяли. Под «уголовку» попал и приятель бизнесмена, вложивший деньги в покупку винтовки.С учетом признания вины, раскаяния и сотрудничества со следствием предпринимателя и его товарища-коллекционера осудили не строго. Они получили по два года лишения свободы условно.Изъятую винтовку AR-15, пистолеты Маузер и Марголина суд разрешил хранить в музее УФСБ Бурятии после их деактивации. А изъятые патроны постановил уничтожить.AR-15 — американская полуавтоматическая винтовка под патрон 5,56×45 мм. Выпускается с 1963 года, поступает в продажу в качестве гражданского оружия для самообороны и охоты, является штатным оружием полиции.В США винтовка является наиболее распространённым вариантом гражданского оружия, то есть оружия, разрешённого к продаже населению. Несмотря на довольно почетный возраст, в Соединенных Штатах AR-15 до сих пор популярна как отличное оружие для самообороны и охоты на крупного зверя. По данным на 2016 год, на руках у населения в США находится около 10 млн. экземпляров этой винтовки.Фото: pixabay.com