В Улан-Удэ будут судить водителя, сбившего двух девочек в Забайкальском

Одна из них погибла, вторая получила тяжелые травмы





В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении пьяного водителя, который в июне прошлого года сбил двух 13-летних девочек в поселке Забайкальский. Одна из них погибла на месте, вторую госпитализировали с тяжелыми травмами.

Напомним, резонансное ДТП произошло вечером 7 июня. 40-летний мужчина распивал спиртное со знакомыми в микрорайоне «Забайкальский». Вечером он пьяным сел за руль своего автомобиля Mazda Familia и поехал в магазин. При движении по одной из улиц на высокой скорости мужчина не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил шедших по нему двух 13-летних девочек, которые возвращались домой. От полученных повреждений одна из потерпевших скончалась на месте происшествия. Вторая девочка с многочисленными травмами доставлена в больницу, ей потребовалось длительное лечение. Также пострадал пассажир, находившийся в машине. При медицинском освидетельствовании у водителя в организме был обнаружен алкоголь.





В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Как ранее сообщал «Номер один», на следственный эксперимент обвиняемого привозили с охраной, чтобы местные жители и родные девочек не устроили самосуд





Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, после предъявления обвинения мужчина признал вину, однако позже заявил, что его автомобиль потерял управления из-за глубокой лужи на проезжей части. Следствием проверены его доводы, и оснований для изменения объема обвинения не усмотрено. В ходе следствия полностью восстановлена картина и все обстоятельства дорожного происшествия.



«Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы», сообщили в прокуратуре Бурятии.Фото: ГИБДД Бурятии