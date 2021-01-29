Улан-удэнка лишилась машины после знакомства в интернете

Новоиспеченный ухажер угнал иномарку и пытался скрыться от полиции (видео)





Ночью 27 января в полицию Улан-Удэ поступило сообщение об угоне автомобиля в поселке Восточный. Хозяйка машины рассказала, что распивала спиртное в компании ухажера, с которым познакомилась за сутки до происшествия на сайте интернет-знакомств, и его приятеля.

Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Иномарку неподалеку от места происшествия заметил экипаж ДПС: водитель проигнорировал требование сотрудников об остановке и попытался скрыться. В ходе преследования на улице Мунгонова полицейские блокировали автомобиль и задержали нарушителей. Уже позже сотрудники ГИБДД выяснили, что машина угнана.









Когда от выпитого девушка уснула, 19-летний поклонник забрал из кармана ее куртки ключи от иномарки, после чего вместе со знакомым угнал машину. К слову, автомобиль был приобретен горожанкой за неделю до инцидента.В салоне иномарки находилась компания молодых людей. В том числе, ухажер потерпевшей и его 18-летний приятель, управлявший машиной. Их доставили в полицию.Поклонник владелицы авто и его друг признались, что угнали автомобиль, чтобы покататься. Отсутствие прав и состояние опьянения их не смутило.Как сообщили в МВД Бурятии, в отношении водителя составлен административный протокол, он арестован на 10 суток. По факту угона возбуждено уголовное дело.В полиции отметили, что подозреваемые – жители Джидинского и Прибайкальского районов – ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Парни нигде не работают.Фото и видео: МВД Бурятии