В Улан-Удэ горожанин поджарил сожительницу газовой горелкой

Женщина получила множество ожогов





В Улан-Удэ к уголовной ответственности за причинение средней тяжести вреда здоровью привлекают ранее судимого горожанина. В апреле прошлого года 27-летний улан-удэнец распивал спиртное со своей 53-летней сожительницей. В результате возникшей ссоры из-за незначительного повода мужчина подошел к лежащей на кровати женщине и несколько раз направил в ее сторону газовую горелку. Пострадавшая с ожогами ожоги спины, живота, ног и кисти обратилась в больницу.



«Проведенной судебно-медицинской экспертизой установлен вред здоровью средней тяжести. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ». Ведется дознание», сообщили в МВД Бурятии.Фото: pixabay.com