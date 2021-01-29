Жители военного городка в Бурятии остались без отопления

В Онохое-2 почти девять часов устраняли коммунальную аварию





Сегодня, 29 января, в военном городке Онохой-2 произошла коммунальная авария – прорвало трубу, по которой подается горячая вода. Сотрудники местной управляющей компании более четырех часов откачивали воду из ямы, но тепла в квартирах сельчан нет до сих пор.

- Сотрудники управляющей компании обвиняли в авариях нас, что ведем забор оды из радиаторов отопления по 200 кубов в сутки. Но на самом деле до такой степени вода уходила под землю, что сегодня в 12 часов дня произошел провал земли, - рассказала «Номер один» местная жительница Тамара.

Без отопления осталось пять многоквартирных домов.





По словам женщины, никто не обращал внимания на то, что на месте обвала нет снега, и грелись собаки.

Дома у жительницы Онохоя-2 сейчас всего +17.

На месте аварии работали две бригады, всего девять человек.

Также, по словам нашей собеседницы, крупная авария в поселке Онохой-2 произошла 31 декабря.

- В 11 часов утра котел полностью остановился. Новый год встречали без отопления, - отмечает Тамара.

Работы по устранению аварии завершились в 21.40.

Напомним, недавно «Номер один» рассказывал о сложившейся ситуации в военном городке Онохой-2, где одна за другой происходят коммунальные аварии. Глава поселка Онохой Владимир Иванов рассказывал «Номер один» о том, что теплотрассу прорвало еще в конце декабря и место прорыва никак не могут обнаружить. Позднее сотрудники управляющей компании ФГБУ «ЦЖКУ» пытались уверить нашу редакцию и самих онохойцев, в том, что никаких проблем с отоплением нет, а трубы в отличном состоянии. Но, как известно, шила в мешке не утаишь.





Фото предоставлено очевидцами.