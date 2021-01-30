Житель Бурятии назвался полицейским чужим именем

Оказалось, он находится в федеральном розыске
35-летнего мужчину оперативники задержали в одном из садоводческих товариществ Заиграевского района. Он был судим за угрозу убийством и наркопреступление. Из-за того, что осужденный уклонялся от административного надзора, против него полиция возбуждила уголовное дело.
Зная, что его разыскивают силовики, мужчина решил скрыться в Забайкальском крае. Там он подрабатывал по найму, представляясь разными вымышленными именами.
20 января он решил вернуться в Бурятию, чтобы навестить родственников. Через несколько дней его задержали полицейские.
Интересно, что и при задержании мужчина представился вымышленным именем. Однако отпечатки пальцев и прочие идентификационные меры выдали настоящее имя задержанного.
По решению суда беглец арестован.
Фото "Номер один".
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?