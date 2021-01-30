В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД задержали угонщика

Дознание установило, что ранее судимый 29-летний горожанин, проходя мимо стоянки, приметил автомобиль. Убедившись, что его никто не видит, он взломал стекло и проник в салон. Далее он завел машину и уехал прочь.
Сотрудники ГИБДД задержали угонщика в Октябрьском районе возле своего дома. Автомобиль они изъяли и вернули владельцу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Дознание продолжается.
Фото: https://gazeta-n1.ru/stock
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