В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД задержали угонщика

Похищенный автомобиль стражи порядка передали владельцу





Вечером 26 января в полицию Железнодорожного района города поступило сообщение от 32-летнего мужчины об угоне автомобиля. Улан-удэнец рассказал полицейским, что утром приехал на работу и как обычно оставил машину на стоянке перед организацией. В конце рабочего дня владелец не обнаружил иномарку на прежнем месте. Ущерб от угона составил 250 тысяч рублей.





Дознание установило, что ранее судимый 29-летний горожанин, проходя мимо стоянки, приметил автомобиль. Убедившись, что его никто не видит, он взломал стекло и проник в салон. Далее он завел машину и уехал прочь.

Сотрудники ГИБДД задержали угонщика в Октябрьском районе возле своего дома. Автомобиль они изъяли и вернули владельцу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Дознание продолжается.