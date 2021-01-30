В Бурятии пропал без вести житель Хоринского района

Он уехал в город на заработки еще в декабре



Сотрудники полиции разыскивают 23-летнего жителя села Хасурта Хоринского района Анатолия Урнышева, который 16 декабря уехал в Улан-Удэ на заработки и до настоящего времени не выходит на связь с родственниками. Заявление о его пропаже поступило в полицию 27 декабря.



Приметы: европейской внешности, на вид 25-30 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения.

Особые приметы: на шее с обеих сторон татуировки в виде надписей.

Ранее не уходил.



При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8 (983) 422-96-77, 8 (30148) 23-7-80 или 102 (112).



Фото МВД по РБ.



