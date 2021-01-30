В Бурятии пропали две девочки

Они ушли из социального учреждения села Новокижингинск

Разыскиваются 15-летние Анастасия Лобанева и Наталья Арьяева. Вечером 28 января девочки ушли из социального учреждения села Новокижингинск и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.Приметы Анастасии Лобаневой: европейской внешности, на вид 15-16 лет, среднего телосложения, рост 170 см, волосы светлые.Была одета: в черную куртку с капюшоном с мехом, черные ботинки, шапка черного цвета. При себе имела розовый рюкзак. Ранее уходила.Приметы Натальи Арьяевой: азиатской внешности, на вид 15-16 лет, худощавого телосложения, рост 160 см.Была одета: в черную куртку, белый шарф, темно-синие ботинки. При себе имела черную кожаную сумку с блестками. Ранее не уходила.При наличии какой-либо информации о несовершеннолетних или их местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8-983-53-06-871, 8(3014)-13-24-84 или 102 (112).Фото МВД по РБ, "Номер один"