В Улан-Удэ все чаще задерживают водителей с поддельными правами

Двум недавно пойманным автолюбителям теперь грозит суд



В Улан-Удэ все чаще стали задерживать водителей с поддельными правами. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. Так, днем 21 января сотрудники ГИБДД МВД Бурятии для проверки документов на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ остановили автомашину, водитель которой предъявил подложное водительское удостоверение.



"В документе под фотографией находящегося за рулем транспортного средства 61-летнего мужчины фигурировали данные другого гражданина. Полицейским автомобилист пояснил, что приобрел водительское удостоверение через знакомых в прошлом году. За содеянное он понесет уголовную ответственность по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации", - сообщили в МВД.



Также, по данным ведомства, уголовному преследованию подвергнут и 19-летний улан-удэнец, которого сотрудники ДПС остановили на улице Ключевской 13 декабря. Молодой человек предоставил полицейским водительское удостоверение на свое имя несмотря на то, что документ, подтверждающий право управления транспортным средством, Госавтоинспекцией ему не выдавался.



"Дознание продолжается. Максимальное наказание, согласно санкции ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации – лишение свободы на срок до одного года", - добавили в ведомстве.



Фото: "Номер один"

